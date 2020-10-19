Sokak ortasında, silahlı saldırıda yaralandı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, sokakta yürüyen Salih Yoktur (55), kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Saldırı sonrası kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Türk Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Salih Yoktur'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Bacağına mermi isabet eden Yoktur, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Yoktur'u ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Salih Yoktur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, tabancalı saldırganın kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-10-19 13:18:28



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