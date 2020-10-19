Şanlıurfa'da onlarca işçi yemekten zehirlendi

Şanlıurfa'da bir ayakkabı fabrikasında onlarca işçi yediği yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir ayakkabı fabrikasında yaşandı. İddiaya göre fabrikada öğle yemeği için verilen döner ve pilavdan yiyen onlarca işçi karın ağrısı yaşadı. Karın ağrısı ve mide bunaltısı gibi şikayetler üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan işçiler daha sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.