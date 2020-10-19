Siverek´te iki iş makinesi kundaklandı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde iki iş makinesi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Olay, gece saatlerinde Karpuzcu Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol yapım çalışması yapan Mehmet Çatal´a ait 2 iş makinesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Gece saatlerinde iş makinelerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, jandarma, iş makinelerini ateşe vererek kaçan şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-10-19 15:12:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.