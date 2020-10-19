Haliliye’de öğrencilere ücretsiz kurs

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik açtığı ücretsiz hazırlık kursu devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, gençlerin eğitimine destek amaçlı yürüttüğü faaliyetleri sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlayan ücretsiz üniversite hazırlık kursu devam ediyor. 26 sınıftan oluşan ve alanlarında uzman 46 eğitmenin ders verdiği kursta 285 öğrenci geleceğe hazırlanıyor. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında hafta sonu tüm derslerde, hafta içi ise geometri derslerinin verildiği TYT ve AYT hazırlık kurslarında öğrenciler hijyenik bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Öğrencilere rahat bir ortamda hazırlık imkânın sağlandığı kurslarda salgınla mücadele ile ilgili de tedbirler aksatılmıyor. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları kursun olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Kursa katılan öğrenciler, Haliliye Belediyesinin kendilerine sunduğu imkândan dolayı başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de, 23 Ekim Cuma günü kursa katılan tüm öğrencilere yönelik deneme sınavının yapılacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.