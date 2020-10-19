Yolda yürürken sıkışan ayağı, mazgal kesilerek çıkarıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, yolda yürüyen Mehmet Doğan´ın ayağı, mazgal arasına sıkıştı. Doğan´ın ayağı, itfaiye ekiplerince mazgal kesilerek, çıkarıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşları ile yolda yürüyen Mehmet Doğan'ın sol ayağı, bastığı mazgala sıkıştı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Doğan için itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, Doğan'ın ayağını mazgal demirlerini keserek, çıkardı. Ayağında hafif ezilme olan Mehmet Doğan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-19 16:02:13
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