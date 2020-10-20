HRÜ Siverek MYO’da genç ofis kuruluyor

Harran Üniversitesi ile Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında kültür, sanat, spor, eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Siverek Meslek Yüksekokulu bünyesinde Genç Ofis kurulmasına dair protokol, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve Şanlıurfa İl Gençlik Spor Müdürü Halil Eren arasında imzalandı. Osmanbey Yerleşkesi Rektörlük makamında gerçekleşen imza protokol töreninde, Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Alpsülün, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Bedir Giden ve Siverek Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yıldız da hazır bulundu. Siverek Meslek Yüksekokulu ve Siverek Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi’nin ortak çalışmaları sonucu imzalanan protokolle; öğrenciler ile Üniversite akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yanı sıra Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde açılacak olan Genç Ofisle gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi de hedefleniyor.

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