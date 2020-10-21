Şanlıurfa’da hafta sonu etkinlikleri sürüyor

Şanlıurfa’da yeni normale uygun şartlarda gerçekleştirilen açık havada arabada konser etkinliklerine devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni normale uygun şartlarda gerçekleştirdiği açık havada arabada konser etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda 23 Ekim Cuma saat 19.30’da Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenecek konserde sevilen şarkılarıyla sanatçı Selçuk Balcı Şanlıurfalılarla buluşacak. 24 Ekim Cumartesi Saat 19.30 da ise, yine Şanlıurfa Müzesi önündeki alanda bu kez Gece Yolcuları grubu şarkılarını Şanlıurfalı müzikseverler için seslendirecek.

Münevver Özdemir ve Bekir Çiçek Şanlıurfalılarla buluşuyor

Pandemi sürecinde vatandaşların keyfili vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen arabada açık havada konser etkinliklerinin Pazar günkü ayağında ise Şanlıurfa rüzgârı esecek. Şanlıurfalı Sanatçı Münevver Özdemir yine Şanlıurfa’da sesiyle kendinden söz ettiren Bekir Çiçek ile aynı sahneyi paylaşacak. 25 Ekim Pazar akşamı saat 19.30’da başlayacak konser Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleşecek.

Arabada derbi keyfi

25 Ekim saat 19.00’da Karaköprü Fuar Merkezinde derbi heyecanı yaşanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor’un karşılaşacağı müsabakayı izlemek isteyenler arabalarıyla alana gelebilecek. Arabaları olmayan vatandaşlar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin daha önceden dezenfekte ederek alanda hazırladığı araçlarda derbiyi izleyebilecek.

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