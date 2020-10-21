Sulama göletine düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu

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Şanlıurfa’da evlerinin yakınındaki sulama göletine düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre evlerinin yakınında bulunan 2 metre derinliğindeki sulama göletinin yanında oynayan 4 yaşındaki Ali Demirtaş, dengesini kaybedip suya düştü. Çocuğun düştüğünü görenler suya girip çıkarttı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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