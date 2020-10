(Özel) MHP lideri Bahçeli'nin askıda ekmek çağrısına Siverek'ten destek 10 yıldır askıda ekmek geleneğini sürdürüyor

Bir Osmanlı geleneği olan ve ihtiyaç sahibi insanların rencide olmaması için uygulanan askıda ekmek geleneği, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir fırında 10 yıldır aralıksız devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek veren fırın işletmecisi Mahmut Yağan, herkesin uygulamaya destek olması çağrısında bulundu.

Osmanlı'dan gelen askıda ekmek geleneği, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir fırında 10 yıldır sürdürülüyor. İlçenin Ofis Mahallesi'nde bulunan fırınının bir duvarını askıda ekmek uygulaması için uygun hale getiren ekmek ustası ve fırın işletmecisi Mahmut Yağan, ömrü yettiğince bu geleneği sürdüreceğini söyledi.



"Büyüklerimden bu geleneği öğrendim"

Daha önce büyükşehirlerde fırıncılık yaparken ustalarından bu geleneği gördüğünü söyleyen Yağan, ”O zaman bu gelenek çok dikkatimi çekmişti. Çünkü ihtiyaç sahibi insanlar askıda bulunan ekmeği gelip gönül rahatlığıyla alıp gidiyorlardı. Ben de memleketime dönüp ekmek fırını açtığımda bu geleneği Siverek’te de yaygın hale getirmek için uygulamaya başladım ve 10 yıldır bu geleneği sürdürüyorum” dedi.



"Zengini de fakiri de ekmek asıyor"

Bu geleneğin amacının ihtiyaç sahiplerinin kendilerini kötü hissetmelerini önlemek olduğunu vurgulayan Mahmut Yağan, "Bu gelenek her yerde olduğu gibi Siverek’te de ilgi görüyor. Her yerin ve her semtin ihtiyaç sahibi insanı var ve bunlar utandıkları için gelip insandan ekmek istemiyorlar ama bu uygulama sayesinde, askıda asılı olan ekmeği kimseye sormadan, istemeden ihtiyaçları kadarını alıp gidiyorlar. Bu gelenek bizimle tek devam eden bir iş değil, durumu iyi olan ve hatta durumu iyi olmayıp günde bir ekmek askıya asan insanların sayesinde bu gelenek devam ediyor” ifadelerini kullandı.



"Bahçeli’ye destek veriyorum"

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen askıda ekmek çağrısına destek verdiğini söyleyen Yağan, "Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği bu uygulamaya diğer siyasi partilerin de destek vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

