Komşuların çöp kavgası kamerada

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Ömer ŞULUŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da aynı apartmanda oturan iki aile arasında, bahçeye çöp bırakılması nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi´nde meydana geldi. İddiya göre, aynı apartmanda oturan komşu kadınlar arasında bahçeye çöp bırakılması yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tekme-tokat kavgaya dönüştü. Kavgada kucağındaki oğluyla birlikte darp edildiğini öne süren Rukiye Çapar, komşusu E.K.´den şikayetçi oldu.

Yaşanan kavga ise güvelik kamerasına yansıdı.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-10-22 14:42:44



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