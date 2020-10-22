Şanlıurfa´da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerinin dron destekli düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve ´torbacı´ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin yanı sıra havadan dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, koçbaşıyla kapıları kırılarak evlere girildi. Adreslerde yapılan aramalarda; paketler halinde satışa hazır uyuşturucu ile 1 av tüfeği ele geçirirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-22 15:35:26
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