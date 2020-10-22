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Şanlıurfa´da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

DHA

Şanlıurfa´da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerinin dron destekli düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve ´torbacı´ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin yanı sıra havadan dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, koçbaşıyla kapıları kırılarak evlere girildi. Adreslerde yapılan aramalarda; paketler halinde satışa hazır uyuşturucu ile 1 av tüfeği ele geçirirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-22 15:35:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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