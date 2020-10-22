Karaköprü Belediyespor kupada turladı

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Karbel Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda karşılaştığı Osmaniyespor'u 10 mağlup ederek tur atladı.

Misli.com 3. Ligde mücadele eden Şanlıurfa ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi. Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanan karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor 10 kazanarak 3. tura yükseldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Karaköprü ekibi rakibi karşısında baskı kurarken 15. dakikada genç futbolcu Vedat Yeşilkaya'nın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan tecrübeli forvet Hasan Ahmet Sarı topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarıda Karaköprü Belediyespor ataklarını sürdürürken, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 10 sona erdi.

İkinci yarıda oyun ortada geçerken Karbel Karaköprü Beleidyespor hızlı ataklarla gol bulmaya çalışırken, Osmaniyespor'un ataklarında kaleci Fehmi Karakeçili gole izin vermedi. Karşılaşmada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip bu galibiyetle kupada adını 3. tura yazdırdı.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un 3. turdaki rakibi önümüzdeki günlerde kura çekimiyle belirlenecek.

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