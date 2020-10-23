Şanlıurfa’da üst ve alt yapı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da altyapı ve üstyapısı güçlendirilen yollar asfaltlanarak sürücülerin ve yayaların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önderliğinde Şanlıurfa'nın yollarındaki asfalt çalışmalarına son sürat devam eden belediye ekipleri, merkez ilçelerdeki ana arterler ve tali yolların iyileştirilmesi için altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Akçakale yolunda asfalt serimi ve bordür çalışması

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 50 metreye çıkarılan Akçakale yolunda altyapısı güçlendirilen etapların bir yandan sıcak asfalt serimini yapıyor diğer yandan üstyapısı eksik yerlerde bordür döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Açıksu Caddesi’nde yol genişletme ve kaldırım çalışması

Haliliye ilçesinde trafiğin yoğun olduğu Açıksu Caddesi’nde yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güzergah üzerindeki kahvehanelerin yıkımını yaptı. Yıkımın ardından yolda kot farkını ortadan kaldıran ekipler, genişletilen kısmı asfalta hazırlıyor. PMT seriminim yapıldığı yol, en kısa sürede asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi öte yandan Açıksu Caddesi’nde asfaltı tamamlanan yerlerde deforme olan kaldırımları da yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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