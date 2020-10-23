Eyyübiye Belediyesinden etüt merkezi ve uyanık kütüphane projesi

Eyyübiye Belediyesi ilçede yaşayan dezavantajlı öğrencilere yönelik, Etüt Merkez, EBA Destek Merkezi ve Uyanık Kütüphane projesi için çalışmalara başladı.

Eyyübiye Belediyesi ilçede yaşayan dezavantajlı öğrencilere yönelik, Etüt Merkez, EBA Destek Merkezi ve Uyanık Kütüphane projesi için çalışmalara başladı. Pandemi süreciyle birlikte ilçedeki dezavantajlı öğrencilere yönelik çalışma üstüne çalışma yürüten Eyyübiye Belediyesi, bir çalışmaya daha imza atıyor. Eyyübiye Belediyesi Abdulkadir Oğuz Gençlik Merkezi, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla, Etüt Merkezi, EBA Destek Merkezi, ve Uyanık Kütüphaneye dönüştürülüyor. Çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü merkezi ziyaret eden Başkan Kuş, ilgililerden bilgi alıp, çalışmaların daha da hız kazanması talimatını verdi. Bölgede bir ilk olma özelliği taşıyacak olan Uyanık Kütüphane projesiyle gençler hem uzman eğitmenler tarafından derslere tabi tutulacak hem de her türlü eğitim materyalleri ile gençliğe hizmet edilecek. Maddi durumundan dolayı özel etüt merkezilerine gidemeyen ve evindeki bilgisayara ve internet probleminden dolayı EBA’dan faydalanamayan öğrencileri de düşünen Eyyübiye Belediyesi, tam donanımlı merkezi ile kısa süre içinde Eyyübiye gençliğine hizmet verecek.

Devam eden çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Pandemi ile ilgili Eyyübiye İlçemizde çok ciddi mücadele verdik ve bundan sonrada mücadelemize devam edeceğiz. Seçildiğimiz ilk günden itibaren her platformda gençliğimizi ve çocuklarımızı önemsediğimizi ifade etmiştik. Pandemi döneminde Eyyübiye İlçemizde yaşayan öğrencilerimiz için de çalışmalar yaptık. Ekip arkadaşlarımız ile oturduk ve bunun istişaresinde bulunduk. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda ders çalışması için yeni düzenlemeler yapma kanaatine vardık. Bugün itibari ile çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütmüş olduğumuz gençlik merkezimizi etüt merkezine dönüştürüyoruz. Bunun yanı sıra EBA desteğini de öğrencilerimize vermiş olacağız. Değerli Eyyübiyeli kardeşlerim daha önemlisi bölgede ilk kez hayata sokacağımız Uyanık Kütüphanenin müjdesini vermiş olalım. Uyanık kütüphanemiz iki, üç haftaya faaliyete geçecek. Sabah 08.00 ile 24.00 saatleri arasında öğrencilerimiz artık istedikleri zaman uyanık kütüphanemizde gelip sağlıklı ve nezih bir ortamda eğitimlerini alacaklar. Bütün eğitim setleri ile öğrencilerimizi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu Uyanık Kütüphane projesini Eyyübiye’de yaygınlaştıracağız. Eğitimi önemsiyoruz, çocuklarımızı önemsiyoruz” diye konuştu.

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