Kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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Şanlıurfa’da minibüs ile pamuk yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaAkçakale karayolunun Abdurrahman Dede kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, pamuk yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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