Minik çocuğun yardımına itfaiye yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da parmağı demir boruya sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu. Demir boru doktor nezaretinde kesilerek çocuğun sıkışan parmağı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan 3 yaşındaki Mahmut U., evde oyun oynarken bulduğu demir boruyu parmağına taktı. Parmağı demir boruya sıkışan küçük çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Doktorlar, demir boruyu çıkartmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden itfaiyeciler, boruyu keserek çıkarttı. Gözyaşları içerisinde borunun çıkartılmasını bekleyen küçük çocuk, borudan kurtulduktan sonra rahat bir nefes aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.