Motosiklet traktör römorkuna arkadan çarptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan traktöre arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde SiverekAdıyaman karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan traktörü fark edemeyen motosiklet sürücüsü arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.