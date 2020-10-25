Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik önceki gün düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 70 gram eroin, 18 gram metamfetamin, 43 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve bir av tüfeği ele geçirilerek, 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-10-25 13:19:33



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