Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 4 kişi yara almadan kurtuldu

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, 20 metrelik şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Birecik ilçesi girişinde meydana geldi. Sercan D.´nin kullandığı 27 ABV 098 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve yaralanmayan 4 kişinin ambulansta kontrolleri yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-25 13:27:59
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