Sanat sokağı yeni normalleşmeye uygun açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağında düzenlenen kurslar, normalleşmeye uygun olarak açıldı.

Pandemi dolayısıyla ara verilen kurslara maske mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak tekrar başlayan Büyükşehir Belediyesi gençlerin sosyo kültürel becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Sanat Sokağındaki kurs stantlarını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Sanat Sokağındaki kurslarımıza Pandemi dolayısıyla ara vermiştik. Bugün yeni normale uygun olarak yeniden açtık. Sanata gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor, az evvel bir sanatçımız şöyle diyor, 'Bakın beni mezarımın başında anmayın, hatırlıyorsanız şimdi hatırlayın' dedi. Gerçekten de bu sanatçılarımızın değerini hayattayken bilmemiz lazım, onların değerlerini bildiğimiz gibi sanatlarını da değerlendirmemiz lazım. Biraz önce bakarken kafamda onları canlandırmaya başladım. Tezhip sanatını, oyma sanatını, ebru sanatını nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü sanatçı kendi eserinin hayatın içinde olmasını gerektiğini istiyordur. Bütün bu etkinlikler için tüm katılımcılara, sanatçılara ve milletvekilimiz Zemzem Gülender Açanal’a teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise, “Sanat Sokağı gerçekten atmosferi ile birlikte çok güzel. Başkanımın da ifade ettiği gibi sanatçılarımıza alan açmak yeni öğrenciler yetiştirmesi belediyelerimizin işi, ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Buralara böyle bir can gelmesi ruh gelmesi gerçekten de sosyal belediyecilik anlamında ben bu vesile ile tekrar emeği geçen herkese başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda restorasyonu yapılarak Şanlıurfa'nın sanat anlayışına katkı sunan Sanat Sokağında her yaştan vatandaş sanat dalında eğitimler alıyor. Sanat Sokağında Sanat dalında, Resim, Kara Kalem, Yağlı Boya, Mozaik, Ebru, Tezhip, Çinicilik, Hüsni Hat, Ahşap Oymacılığı, ve Diksiyon dallarında her yıl ücretsiz kurslar gerçekleştiriliyor.

Sanat Sokağı etkinliklerine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, sanatçılar ve çok sayıda kursiyerler katıldı.

