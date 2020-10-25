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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamuk yığını alev alev yandı

İHA

Pamuk yığını alev alev yandı

Şanlıurfa’da alev alan pamuk yığını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ambartepe kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre ateşle oynayan çocuklar, Ahmet Alkan'a ait pamuk yığınının yanmasına neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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