Resulayn'daki Fransa protestosunda DEAŞ bayrağı açan kişi gözaltına alındı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında olan Suriye´nin Resulayn kentinde bir grubun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik protestosunda terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları açtığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG´den temizlenen Suriye´nin Resulayn kentinde bir grup Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binalara asılmasını protesto etti. Eylemde, Macron posterlerini yakıp, tekbir getiren gruptan bir kişi terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası açtı. Bunun üzerine DEAŞ'ı simgeleyen bezi açan kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valiliği, Resulayn'da düzenlenen protestoya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"25.10.2020 tarihinde, saat 11.30 sıralarında Resulayn ilçe merkezine bağlı Cöze Meydanı'nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında terör örgütü DAEŞ bayrağı açılması olayıyla ilgili olarak, Resulayn Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk kuvvetleri tarafından, olayın faili olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alınmış olup, konuya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir." DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-25 20:52:47



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