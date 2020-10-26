Şanlıurfa’nın Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 11’inci haftasında kendi evinde ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 32 mağlup etti.

Haliliye Belediyespor Voleybol takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11’inci haftasında sahasına İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Haliliye, 2325, 2522, 2523, 1825 ve 1513'lük setlerle 32'lik galibiyete uzandı. Yosvany Hernandez Cardonell 38 sayıyla maça damgasını vurdu. Şanlıurfa ekibi, bu sonuçla ligdeki 2’nci galibiyetini yaşadı. İstanbul BBSK ise 6’ncı mağlubiyetini aldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, ligin zor bir lig olduğunu kazanmanın çok değerli olduğunu belirterek, “Şanlıurfa’nın markası yapacağız diyorduk Haliliye’yi fakat zor günlerden geçiyoruz. Bütün şehrin desteği ile bu süreci de atlatacağız inşallah. Takım yeni toparlanmaya başladı. Ekibin hazır olduğu dönemde koronaya yakalandık. Takım 1516 gün boyunca karantinada kaldı. Takımın toparlanması çok zor oldu. Bugün de gitti dediğimiz maçı çevirdik. Oyuncularımızı, hocalarımızı bize destek veren herkesi tebrik ediyoruz. Bizler bu ligde kalmak için mücadele vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ekibi, 28 Ekim Çarşamba günü Başkent Spor Salonunda Süper Toto ile karşılaşacak.

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