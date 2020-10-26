Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayan kişilere kesilen ceza tutarının 50 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1523 kişilik personelden 298 ekibin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen iş yeri sahibi ve kişiler hakkında işlem yapılarak, ceza uygulanıyor. Salgın sürecinin başladığı mart ayından bu yana yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayanlara yönelik uygulanan ceza tutarının 50 milyon 531 bin 405 lira olduğu kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-26 13:31:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.