Baydilli esnafla buluşmaya devam ediyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnaf ziyareti sonrası açıklamasında Karaköprü'nün gelişiminde esnafın önemli rolü olduğunu söyledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Baydilli, Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, bir süre sohbet edip taleplerini not aldı. Baydilli, esnafa yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında da bilgi verirken, ilçede faaliyet gösteren esnafın kendileri için çok değerli olduğunu iletti.

Esnaf ziyaretinde konuşan Baydilli, esnafın bir şehrin ekonomik ve sosyal anlamda önemli yapı taşlarından olduğundan bahsederek ilçedeki esnafın her zaman yanında olduklarını ve görüşlerine değer verdiklerini kaydetti. Baydilli, "Biz Karaköprü'ye hizmet ederken öncelikli olarak burada yaşayan esnaf ve vatandaşlarımızı düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Onlara hizmetin en iyisini getirmek adına çalışma arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Tabi hizmeti gerçekleştirirken esnaf ve vatandaşımızın da görüşlerini önemsiyor, onlarla bir araya gelip sohbet ediyoruz. Esnaf bir şehrin olmazsa olmazıdır, bizim ilçemizin de gelişiminde ve kalkınmasında esnafımızın rolü çok önemlidir. Biz de bunun farkında olarak her fırsatta esnafımızı ziyaret edip onları dinlemeye ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. Bizi güler yüzle karşılayan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baydilli esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet edip hatıra fotoğrafı çekindi.

