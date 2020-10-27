Canpolat çalışmaları denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sabahın erken saatleri ile birlikte sahada devam eden çalışmaları yerinde denetliyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, göreve başladığı ilk günden bu yana vatandaşlarla bir araya gelmeye, sahada devam eden çalışmaları denetlemeye devam ediyor. Canpolat, sabahın ilk ışıkları ile birlikte Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Mahallede parke onarım çalışmalarını yerinde denetleyen Canpolat, yetkililerden bilgi aldı.

Başka bir mahalleye geçen Canpolat, çalışmaları devam eden ve bitim aşamasına gelen yüzme havuzu ve spor tesisinde incelemelerde bulunarak bulundu.

İnceleme anında bir konuşmaya yapan Canpolat, “Devteyşti Mahallemizdeki parke onarım çalışmalarını yerinde denetledik. Aynı zamanda Süleymaniye’de bulunan spor tesislerimizi denetledik. Buradaki çalışmalar artık sona doğru geliyor. Bu denetlemelerimizin ardından yine Devteyşti Mahallemizde yeni sokaklarımızı açmaya devam ediyoruz. Buradaki çalışmalardan çıkan malzemeleri de kod farklıyla yüksek olan bölgelerdeki stabilize yol yapım çalışmalarında kullanıyoruz. Şuanda ekiplerimiz sahada hummalı bir çalışma yürütüyor. Sadece Fen İşleri ekiplerimiz değil tüm ekiplerimiz hem kırsal hem merkezde çalışmaya devam ediyor. Bu minvalde durmak yok yola devam ediyoruz” diye konuştu.

Canpolat ve beraberindekiler denetimlerin ardından bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.