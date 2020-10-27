Vali Erin Ceylanpınar halkıyla bira raya geldi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ziyaret ettiği Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Haftanın ilk ilçe ziyaretini Ceylanpınar’a yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilk olarak Ceylanpınar Hükümet Konağında Kaymakam Cüneyt Caner ile bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışalar hakkında Kaymakam Caner’den brifing alan Vali Erin, daha sonra ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ceylanpınar esnafını ziyaret ederek korona virüs tedbirlerini inceleyen Vali Erin, havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda bulunma konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Ceylanpınar dönüşünde Viranşehir’e bağlı Eyüpnebi Mahallesini ziyaret eden Vali Erin, burada inşaat çalışmaları devam eden Eyüpnebi Ziyaretgahında incelemelerde bulundu.

Vali Erin’e ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

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