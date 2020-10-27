Akçakale'de Suriye´den getirilen 8 tüfek ele geçirildi

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu Suriye'nin Tel Abyad kentinden getirildiği belirlenen 8 tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine sınır hattında önlem aldı. Sınır hattında belirlenen bölgede operasyon yapan ekipler, çuval içinde 8 tüfek ile bu silahlara ait 8 şarjör ele geçirildi. Tüfeklere el koyan ekipler, silahları getiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-27 12:22:22



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