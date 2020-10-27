Sofra bezi silkelerken düşerek öldü

91 yılın en kurağı! O bölgede çiftçi endişeli

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Şanlıurfa'da 3'üncü kattaki evin balkonundan sofra bezi silkelerken düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Kübra D. (16) yemekten sonra çıktığı balkonda sofra bezini silkelemek isterken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Kübra, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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