(Özel) Yürüme engelli Diyar’ın tablet hayali gerçek oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğuştan engelli Diyar Karalök’ün tablet hayali gerçek oldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğuştan engelli Diyar’ın tablet hayali, isminin verilmesini istemeyen bir hayırsever tarafından gerçekleştirildi.



Sürpriz yapıldı

Diyar Karalök’ün tablet istediği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mevlüt Bayraktar’a ulaşan çok sayıda hayırsever, küçük Diyar’ın mutluluğuna ortak olmak istedi. İsminin verilmesini istemeyen bir vatandaş tarafından temin edilen tablet, Diyar’a sürpriz yapılarak hediye edildi. Tabletine kavuşan küçük Diyar, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.



Çifte sürpriz

Doğuştan yürüme engelli olan, hoş sohbetiyle ve güler yüzüyle görenleri kendine hayran bırakan Diyar’a bir sürpriz de Belediye bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa biriminden geldi. Yürüme engelli olduğundan devamlı annesinin kucağında dolaşmak zorunda kalan Diyar’a Beyaz Masa tarafından manuel sandalye temin edildi.

Beyaz Masa Birimi Müdürü Cuma Akçiçek ve Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş tarafından evinde ziyaret edilen çocuğa tablet ile birlikte tekerlekli sandalye de verildi. Sevinci yüzüne yansıyan küçük Diyar, tabletiyle zaman geçireceğini ve oyun oynayacağını söyleyerek, hayırsever vatandaşa tekrar teşekkür etti.

Diyar’ı evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalyeyi kendisine hediye eden Siverek Engeller Derneği Başkanı Feridun Şenateş yaptığı açıklamada, "Bundan 20 gün önce bu ailemizi ziyaret etmiştik, eve geldiğimizde 2 tane engellisi olduğunu gördük. Ablasına manuel sandalye verdik ama Diyar’a sandalye verememiştik. Bugün Beyaz Masa Birimi tarafından temin edilen sandalyeyi vermeye geldik. Geçenlerde de tablet isteği olmuştu, bir hayırsever tarafından temin edilen tabletle birlikte bugün Diyar’ı ziyaret ettik ve hediyelerini verdik. Diyar tableti görünce çok mutlu oldu, bunu ancak gören ve yaşayan bilir. Gözlerindeki ışıltı ve mutluluk bizi ağlattı” diye konuştu.

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