Kablo hırsızlarına operasyon: 2 tutuklama

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi Siverek Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.

Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Darıcalı ve Başdeğirmen kırsal mahallelerinde su kuyularına ait trafoların kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan inceleme ve teknik takip sonucu, Batman'dan geldikleri öğrenilen İ.B. ile K.B. adlı zanlılar, kiraladıkları 2 araç ve çaldıkları kablolarla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların bölgede 10 trafo kablosu çaldıkları ve çiftçileri 150 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

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