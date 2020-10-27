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Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

DHA

Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı


Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde  kırsal mahallelerde elektrik trafolarından kablo çalan iki kişi tutuklandı.
Darıca ve Başdeğirmen kırsal mahallelerinde bulunan elektrik trafolarına ait kabloların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ilçe kırsalında İ.B. ve K.B., gözaltına alındı. Yanlarında çalıntı kablolar ile yakalanan şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2020-10-27 16:54:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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