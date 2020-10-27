Ceylanpınar´da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Suriye uyruklu Hedra Şuveg (18) öldü, 11 kişi ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar-Akçakale karayolunun 70´inci kilometresinde meydana geldi. Tarlada çalışan işçileri evlerine götüren sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 F 2315 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan ve çoğunluğu Suriyeli tarım işçilerinden oluşan yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hedra Şuveg müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-27 20:51:24
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