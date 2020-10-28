Vali Erin Harran’da vatandaşlarla buluştu

Haftada en az iki ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu haftaki ilçe ziyaretlerinin ikincisini Harran’a gerçekleştirdi.

Harran’a bağlı Huzurlu kırsal mahallesindeki Kur’an Kursunun açılış törenine katılan Vali Erin, kursa devam eden öğrencilerle hasbihal etti. Kurs yetkilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Erin, kursiyerlere de çeşitli hediyeler vererek, başarılar diledi. Huzurlu İlkokulunu da ziyaret eden Erin, korona virüs salgını nedeniyle haftada iki gün okula gelen öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle sohbet ederek dersleri hakkında konuşan Erin, zeka oyuncakları dağıttığı çocuklara derslerinde başarılar diledi. Daha sonra ilçe merkezine geçen Vali Erin, Harran Kaymakamı Cihat Koç’a hazırlı olsun ziyaretinde bulundu. Harran’ın mevcut durumu ve yapılacak hizmetler hakkında istişarelerde bulunan Vali Erin, kaymakamlık ziyaretinin ardından Harran Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile bir süre görüştü. Harran Kaymakamı Cihat Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile birlikte Harran ören yerine geçen Erin, burada devam eden restorasyon ve kazı çalışmaları hakkında da Prof. Dr. Mehmet Önal’dan bilgi aldı. Harran Belediyesi tarafından yaptırılan Kümbet Oteli de ziyaret eden Erin, buranın turizmin hizmetine kazandırılması için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Son olarak Hayati Harrani türbesini ziyaretinin ardından ilçedeki temaslarına esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile devam eden Erin, akşam saatlerine kadar bulunduğu Harran’da vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Özellikle vatandaşların yoğun olarak girip çıktığı, kalabalık halde bulunduğu noktalarda korona virüs tedbirlerine titizlikle riayet etmesini isteyen Erin, maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarının salgınla mücadeledeki en etkili önlem olduğunu hatırlattı.

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