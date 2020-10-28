Karaköprü'de nar koşusu düzenlenecek

Karaköprü Belediyesi tarafından Nar Etkinlikleri kapsamında 10 bin metre Nar Koşusu düzenlenecek.

Karaköprü Belediyesi ilçenin sembolü olan nar meyvesinin tanıtımı için düzenleyeceği Nar Etkinlikleri kapsamında 'Nar Koşusu' düzenleyecek. 1 Kasım Pazar günü saat 07.30'da başlayacak olan ve 10 bin metre mesafesindeki koşu Karaköprü Belediyesinde bitecek.

Koşu öncesi, esnasında ve sonrasında pandemi nedeniyle gerekli önlemlerin Karaköprü Belediyesi tarafından alınacağı öğrenilirken, katılımcıların yarışa başvururken korona virüs belirtileri ve riski taşıyıp taşımadığı göz önünde bulundurulacak.

Nar Koşusunda erkekler ve kadınlar kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupası ile her katılımcıya çeşitli hediyeler ve anı madalyası takdim edilecek.

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