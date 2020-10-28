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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlardan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

Başkanlardan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Cumhuriyetin ilanının 97’nci yılı münasebetiyle birer kutlama mesaj yayımladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyetin ilanının 97’nci yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Türk milletinin en zor durumlarda bile ayağa kalkmayı bildiğini ifade eden Başkan Beyazgül, "Milletçe birlik ve beraberliğimizin en yüksek noktalara ulaştığı bu günlerde, emsali görülmemiş kahramanlıklarla kazandığımız İstiklal Savaşımızda, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizi taçlandıran Cumhuriyetimizin 97. Yıl dönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergileyerek, demokrasi çerçevesinde yenilikçi yaklaşımlarını sürdürüyor. Bu kararlılık içinde, büyük bir milletin fertleri olarak, güzel bir geleceğe hep beraber yürüyerek, Cumhuriyetimizi var eden değerlere daima sahip çıkacağımıza inanıyor, bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm gazi ve şehitlerini, tarihimizin bu en büyük eserine emeği geçen tüm geçmiş büyüklerimizi, rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor, Aziz Milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da mesajında, Türk Milletinin önüne çıkan her zorluğu aşacağına inancının tam olduğunu ifade ederek,” Aziz milletimizin büyük fedakarlık ve cesareti sayesinde elde ettiği hürriyet ve bağımsızlığını taçlandıran Cumhuriyetin ilanının 97’nci yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Tarihin her devrindeki şanlı zaferleri ile çağ açıp çağ kapatan, kurduğu devletlerle dünya siyasetinin gidişatını değiştiren Türk Milleti, 29 Ekim 1923’te karakterine en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyeti kabul ederek, hür iradesine müdahale kabul etmeyeceğini, kendi kaderine hiç kimsenin müdahil olamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz necip milletimizin bir asırdır sıkı sıkıya sahip çıktığı Cumhuriyetimiz, milli birlik ve beraberliğimizden aldığı güçle her alanda gelişmekte ve hedeflerine ilerlemektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da birlik ve beraberliğimiz, çalışma ve başarma azmimiz ile yolumuza devam ederken, önümüze çıkan her zorluğu aşacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu gururu bizlere yaşatan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın mesajında ise,“ Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet’in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Bu anlamda Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanının 97’nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum” ifadeleri kullanıldı.

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