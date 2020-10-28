Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim vaatlerinden biri olan doğalgaz müjdesini verdi. Başkan Kuş, doğalgaz için ilk kazmanın Kasım ayının ilk yarısında vurulacağını ve Aralık ayı içinde de biteceğini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un yoğun girişimleriyle Eyyübiye doğalgaza kavuşuyor. Göreve geldikten sonra halkla iç içe bir profil çizen ve talepleri yerinde dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşların doğalgaz talebine duyarsız kalmamıştı. Seçildiği ilk günden itibaren ilgili firma ile adeta mekik dokuyan Başkan Kuş’un bu girişimi sonuçsuz kalmadı. İlk etapta Eyüpkent, Hayati Harrani, Asya, Süleymanşah ve Ruha mahallelerini kapsayacak birinci etap doğalgaz çalışması için ilk kazma Kasım ayının ilk yarısında vuruluyor. Beraberinde Başkan Yardımcıları Sait Kaya, İlhami Günbeği, AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Muhammed Ural, doğalgaz firması yetkilileri ve teknik ekiple birlikte çalışmaların başlayacağı alana giden Başkan Kuş, ilgili firmaya basınç düşürme istasyonun kurulması için de yer tahsisinde bulundu. Alanda açıklamalarda bulunan Başkan Kuş, en mutlu gününü yaşadığını belirtti. Yaklaşık bir buçuk yıldır hummalı bir şekilde gece gündüz demeden ilçeye doğalgaz getirmek için çalıştıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bunun meyvelerini aldıklarını belirterek, "Yaklaşık bir buçuk yıldır Eyyübiye Belediye Başkanlığı görevini icra ediyorum. Birçok projeye imza attık ama bugün benim en önemli günüm, bugün benim en mutlu günüm. Eyyübiye’nin makus talihini değiştiriyoruz. Birçok defa Aksa Doğalgaz Bölge Müdürümüz Muhammed Ural ile toplantılar gerçekleştirdik. Eyyübiye’nin sıkıntılarını kendilerine ifade ettik. Eyyübiyeli insanın artık doğalgaza kavuşmasını gerektiğini ifade ettik. Sağ olsun kendileri de Eyyübiye’ye pozitif ayrımcılık yaptı ve Eyyübiye insanını da önemsediğini göstermiş oldu. Kendisine ben öncelikle Eyyübiyeli vatandaşlarım adına şükranlarımı iletiyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Şuanda Doğalgaz basınç düşürme istasyonu için yer tahsisinde bulunduk. Kendileri ile yer noktasında anlaşmamızı yaptık. İnşallah 15 güne kadar ilk kazmayı vurmuş olacağız ve 2020’de söz vermiş olduğumuz gibi bu yıl bitmeden ilk kazmamızı vuruyoruz ve bunun mutluluğunu da yaşıyoruz. İnşallah 2021’de annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz soğuk sudan dolayı elleri çatlamayacak, artık depolardan odun, kömür taşımayacaklar, artık onlarda modern İlçelerde yaşayan tabiri caizse lüks yaşamı yaşayacaklar. Ben buradan Eyyübiye’li kardeşlerime tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim inşallah Eyyübiyeli kardeşlerimize bu projeler gibi bir çok güzel projenin altına imza atmamızı nasip eder. Tekrarlardan hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Muhammed Ural da Başkan Kuş’a ilk günden itibaren ilçesine doğalgaz getirmek için sarf ettiği olağanüstü gayretten dolayı teşekkür ederek, "Başkanımızın ifade ettiği gibi bizlerde heyecanlı ve mutluyuz. Başkanımızın olağanüstü gayreti, desteği ve çözüm odaklı yaklaşımı ile Eyyübiye projemizi şekillendirdik. Eyyübiye projemizde inşallah hedefimiz 2020 yılı içerisinde Kuzey’den Güney’e olmak üzere Eyyübiye’deki 5 mahallenin hemen sınırının yakınından geçmek. Bir sonraki adımda ise 2021 yılında şirketimize ulaştırılan ön abonelik ve aboneliklere göre yatırımların dağılımını sağlamayı düşünüyoruz. Eyyübiye İlçemiz ve halkımız bizim için oldukça kıymetli. Eyyübiye Belediye Başkanımıza da özellikle göstermiş olduğu olağan üstü gayretlerinden dolayı şahsım ve kendi memleketim olması nedeni ile memleketim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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