Karaköprü’de esnafa Türk Bayrağı hediyesi

Karaköprü Belediyesi ilçedeki esnafa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birlik ve beraberliğin sembolü Türk Bayrağı hediye etti.

Karaköprü Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’inci yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ilçedeki esnafı unutmayarak Türk Bayrağı hediye etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren esnafa Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bu ülkenin her zorluktan birlik ve beraberlikle çıktığını belirterek al bayrağın da bu birlik ve beraberliği simgelediğini kaydetti.

Baydilli, "Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılında birlik ve beraberliği pekiştirmek adına ilçemizdeki esnafımıza Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Esnafımız da sağ olsun bayrakları işletmelerine asarak hem bayramı kutluyor hem de birlik ve beraberliğin oluşmasına ortak oluyorlar. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Esnaflar da bayrak hediyesi için Başkan Baydilli'ye ve dağıtımı gerçekleştiren personele teşekkür ettiler.

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