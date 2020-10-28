Şanlıurfa’da 29 Ekim kutlamaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 29 Ekim kutlamaları başladı

İHA

Şanlıurfa’da 29 Ekim kutlamaları başladı

Cumhuriyetin ilanının 97’nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programı, Şanlıurfa’da şehitlik anıtına valilik, garnizon komutanlığı ve büyükşehir belediyesinin çelenk sunumu ile başladı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk ile korona virüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda protokol üyesinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.Tören sonunda şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, şehit aileleri ile de görüşerek bayramlarını tebrik ettiler.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında, 29 Ekim 2020 günü saat 10.15’te Şanlıurfa Valiliğinde Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tebrikleri kabul edecek. Valilik önünde saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri seslendirmesi ile devam edecek program, Vali Erin’in yapacağı konuşma ile sona erecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun şehrin genelinde yaşanması amacıyla, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde organize edilen kutlama programı ile caddeler, evler ve iş yerleri Türk Bayrakları ile donatılmaya başladı. Bayram coşkusu, 29 Ekim günü boyunca il genelinde ses, ışık ve havai fişek gösterileri ile devam edecek.
“Çocuklarımızın hafızalarında renkli bir bayram anısı olacak”
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyetin ilanının 97’nci yıl dönümünü kutlamanın büyük sevinç ve heyecanının yaşandığını dile getirdi. Vali Erin, bu yılki bayram kutlamalarının, çocukların hafızalarında unutulmaz ve renkli bir bayram anısı olarak kalacağına inandığını ifade ederek, “Temelini, Türk Milletinin kahramanlığı ve yüksek kültüründen alan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünü kutlamanın büyük sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Aziz milletimizin ve onun kıymetli ordusunun birlikte yürüttüğü büyük kahramanlığın sonucu ilan ettiğimiz Cumhuriyet, ülkemizin aydınlık geleceğine doğru atılan ilk adım olarak kabul edilmiştir. Şanlı tarihimizin bir dönüm noktası olan 29 Ekim 1923 tarihi, uzun yıllar büyük sıkıntılar yaşamış milletimizin hızla kalkınma sürecine girdiği, her alanda kendi yol haritasını belirlemeye başladığı, geleceğe güvenle bakan, güçlü bir devlet olmamızın yolunu açmıştır. Milli birlik ve beraberlik şuuruyla her yıl kutladığımız böylesi özel bir bayramı, bugün ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgını nedeniyle caddelerimizde, okullarımızda büyük katılımlarla kutlayamıyoruz. Büyük zorluk ve sıkıntılar yaşayarak, büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak, önce insanımızı yaşatmakla mümkündür. Salgın tedbirleri kapsamında bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu kaybetmemek amacıyla, tüm Şanlıurfalı hemşerilerimden evlerinin balkon ve camlarını, iş yerlerini şanlı Türk Bayrağımızla donatmalarını istirham ediyorum. Işık, ses ve havai fişek gösterileriyle gün boyu devam edecek kutlamalarımızın, çocuklarımızın hafızalarında unutulmaz, renkli bir bayram anısı olarak kalacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 97’nci yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; milletimizin istiklal ve istikbali için çaba sarf ederek hayatlarını bu uğurda vakfeden tüm ecdadımızı saygıyla anıyor; şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu bir hayat diliyorum. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canpolat çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Canpolat çalışmaları yerinde inceledi
Karaköprü’de esnafa Türk Bayrağı hediyesi
YEREL HABERLER Karaköprü’de esnafa Türk Bayrağı hediyesi
Eyyübiye doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Eyyübiye doğalgaza kavuşuyor
Haliliye’den vatandaşlara Türk Bayrağı hediyesi
YEREL HABERLER Haliliye’den vatandaşlara Türk Bayrağı hediyesi
Bulduğu parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi ödüllendirildi Yaşlı adamın 35 bin lirasını bulan temizlik işçisine ödül
YEREL HABERLER Bulduğu parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi ...
Başkanlardan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkanlardan Cumhuriyet Bayramı mesajı
(Özel) Maskeli ve üniformalı hırsız kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Maskeli ve üniformalı hırsız kamerada
Karaköprü'de nar koşusu düzenlenecek
YEREL HABERLER Karaköprü'de nar koşusu düzenlenecek
Başkan Kuş vatandaşların mevlid kandilini kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kuş vatandaşların mevlid kandilini kutladı
Vali Erin Harran’da vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Erin Harran’da vatandaşlarla buluştu
Baydilli vatandaşların mevlidini kutladı
YEREL HABERLER Baydilli vatandaşların mevlidini kutladı
Ceylanpınar´da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
YEREL HABERLER Ceylanpınar´da tarım işçilerini taşıyan minibüs ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 ...
Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kablo hırsızlarına operasyon: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarına operasyon: 2 tutuklama
Şanlıurfa’da kış ayı öncesi asfalt çalışması yoğun tempoda
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kış ayı öncesi asfalt çalışması yoğun ...
Fransa'ya tepkiler sürüyor
YEREL HABERLER Fransa'ya tepkiler sürüyor
(Özel) Yürüme engelli Diyar’ın tablet hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER (Özel) Yürüme engelli Diyar’ın tablet hayali gerçek ...
Eyyübiye’de halı saha temeli atıldı
YEREL HABERLER Eyyübiye’de halı saha temeli atıldı
Ekmek arası uyuşturucu satışına darbe: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Ekmek arası uyuşturucu satışına darbe: 2 gözaltı
Apartman boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER Apartman boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı
Şanlıurfa'da ekmek arası uyuşturucu satışına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ekmek arası uyuşturucu satışına 2 ...
Sofra bezi silkelerken düşerek öldü
YEREL HABERLER Sofra bezi silkelerken düşerek öldü
Sofra bezini silkelerken balkondan düşen Hatice öldü
YEREL HABERLER Sofra bezini silkelerken balkondan düşen Hatice öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X