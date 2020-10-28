Şanlıurfa’da protokolünden Mevlit Kandili mesajları

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Mevlid Kandili ve Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle birer mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mevlit Kandili mesajında, “Peygamberimiz ve Çocuk temasıyla kutlanan haftanın, İslam’ı ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakını yeniden keşfetmemiz için bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. İnsanlığın gerçek huzur ve refahının yegane değeri olan İslam dini, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in üstün ahlaki ve insani vasıflarıyla birleşerek O’nun şahsında hayata yansımaya başlamıştır. Yüreklerin Yüce Allah’a yöneleceği, dillerin af ve mağfiret için yakaracağı bu gecenin tüm insanlığın huzur ve refahına vesile olmasını diliyor, Şanlıurfalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, “Müslümanlar olarak sevgili peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız. Bu duygularla başta hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Bu gecenin başta salgın hastalıklar olmak üzere tüm zorlukların, sıkıntıların, olumsuzlukların bitmesine, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına, İslam aleminde akan kan ve gözyaşlarının sona ermesine vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın mesajında ise, “Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili, kutlu bir olaydır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan peygamber efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. Onun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam âlemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile tüm hemşerilerimin kandilini tebrik ediyor, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum” denildi.

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