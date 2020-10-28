Viranşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile mermer yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir'in Karakeçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pamuk yüklü 63 TD 514 plakalı kamyon ile 72 AAL 097 plakalı mermer yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler Barış Nasır (38) ve Mustafa Kalmadak (41) ile 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler Barış Nasır ve Mustafa Kalmadak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar İbrahim Halil Pakmaden ile Mehmet Alperen ise ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kamyondaki pamuk ve mermerlerin yola saçılması sonucu trafik bir süre aksadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-28 20:23:14



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