Şanlıurfa Valisi Erin: Bayrak için şehadete yürüyecek milyonlarca evladımız var



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, "Bugün de ülkesi ve milletinin geleceği, ezanı, bayrağı ve kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek milyonlarca vatan evladımız var" dedi

Şanlıurfa Valiliği'nin bahçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk bırakılan, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunan törende Vali Abdullah Erin konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirten Vali Erin, şunları söyledi:

"Bin yıldır dünya üzerinde en çok mücadele üretilen coğrafyasında onurlu bir şekilde yaşıyor olmasının bedelini canıyla ödeyerek şehitlik ve gazilikle şereflenen gazilerimizi de rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Bugün de ülkesi ve milletinin geleceği, ezanı, bayrağı ve kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek milyonlarca vatan evladımız var. Milletimiz bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, istiklal ve istikbaline el uzatılan her durumda göstermeyi başlatmıştır. Terör örgütleri arkalarındaki devası desteğe rağmen ülkemizde başarıya ulaşamıyorsa, milletimizin işte bu kararlılığı ve hidayetli duruşu sayesindedir. Geçmişte çok küçük müdahalelerle istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözlerinin ve eylemlerinin bugün için hükmü kalmamıştır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumluluğu söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan ve hiç kimseden icazet almadan, sadece kendi kararı, imkanları ve gücüyle istediğini yapabilecek güçtedir."

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından valilik binasında tebrikler kabul edildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-10-29 12:40:53



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