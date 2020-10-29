Cumhuriyet Bayramı’nda duygulandıran görüntü

Şanlıurfa’da geçimlerini çek çek arabayla karton toplayarak sağlayan çocuklar, Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayraklarıyla süslediği arabalarıyla herkesi duygulandırdı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposuna hurda karton toplayarak geçimlerini sağlayan çocuklar, Cumhuriyetin ilanının 97. yılı sebebiyle arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi. Caddelerde bayraklı arabalarla hurda karton toplayan gençlerin bayrak sevgisi, görenlerin takdirini topladı.

Cumhuriyet Bayramı’nda da geçimlerini sağlamak için çalıştıklarını belirten Murat Kubacık, "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ben okul harçlığımı çıkartmak için çalışıyorum. Bu önemli günde de çalışmak zorundayız. Kağıt toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Kazandığım parayla aileme de destek sağlıyorum" dedi. Okuyup Türkiye’yi daha iyi yerlere taşımak isteğini dile getiren Baran Dürbün, “Bugün Cumhuriyet Bayramı’dır. Mecbur olduğumuz için çalışmak zorundayız. Sabah okula gidiyorum, öğleden sonra da kağıt toplamaya gidiyorum. Urfa zaten sıcak bir yer. Güneşin altında akşama kadar çalışıyoruz. İnşallah ben de okuluma devam edip, ülkemizi daha iyi yerlere getireceğim” ifadelerini kullandı.

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