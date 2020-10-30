Şanlıurfa'da safra ve pankreas tedavisinde ERCP yöntemi



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, pankreas ve safra yolları hastalıklarının tanısı için ERCP (Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatografi) yöntemi kullanılmaya başlandı. Hastane doktorlarından Esat Taylan Uğurlu, kente ilk defa getirilen cihaz sayesinde cerrahi müdahaleye gerek kalmadan pankreas ve safra kesesi hastalarını sağlığına kavuşturduklarını ifade etti.

Pankreas ve safra yollarının görüntülenmesi ve anında cerrahi müdahale yapılmasına imkan veren ERCP cihazı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara hizmet vermeye başladı. Cihazın gelişinin ardından çevre illerden de hastaların geldiği hastanenin doktorlarından Esat Taylan Uğurlu, "Pankreas ve safra yolları hastalıklarının tanısı için kullanılan ERCP yöntemi, hastalıkların tedavisinde de başarılı sonuçlar vermektedir. ERCP´nin tanısal işlemlerde başarı oranı yüzde 95, tedavi edici girişimlerde ise yüzde 90´ın üzerinde başarılı sonuç veriyor" dedi.

MİLİMETRİK MÜDAHALEYLE HASTA ŞİFA BULUYOR

ERCP yönteminin en sık safra yolu taşlarının ameliyatsız olarak çıkarmada kullanıldığını aktaran Uğurlu, milimetrik cerrahi yöntemle hastaların şifa bulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Safra kesesinde taşların bir kısmı, keseden kanala düşerek, kanalın ağzını tıkayabilmekte, bu nedenle safa salgısı bağırsağa akamadığı için hastalarda sarılık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş gibi sorunlar oluşabilmektedir. Hem safra yolu hem de safra kesesi ameliyatı geçirmesi gereken bu hastalar, kese ameliyatı öncesinde, ERCP yapılarak safra kanalı temizlenmekte, böylece yapılacak ameliyatın sadece safra kesesine yönelik olması sağlanabilmektedir. Bu sayede, hastanın günlerce hastanede kalması veya açık yöntemle safra kesesi ameliyatı geçirmesinin önüne geçilebilmektedir. Kese ameliyatlarında oluşabilecek safra yolu yaralanmalarını tespit ve tedavi etmek artık ERCP ile mümkündür. Özellikle laparoskopik yöntemle yapılan safra kesesi ameliyatları sonrasında meydana gelebilecek, kanalın bağlanması, kesilmesi, kaçakların oluşması gibi bazı istenmeyen yan etkiler, yine ERCP ile tanı ve tedavi yapılabilmektedir. ERCP´nin önemli katkılarından biri, safra yollarında tıkanmaya yol açarak sarılık oluşturan safra yolu ve pankreas tümörlerinde, gerek tanıyı kesinleştirmek gerekse stent denilen tüpler yerleştirerek sarılığı açmak ve ameliyat öncesi hastanın genel durumunu düzeltmek veya ameliyattan kurtarmak amacıyla ERCP uygulanmaktadır. 500 civarında ERCP işlemini gerçekleştirdik. Bölge illerden de hastanemize hasta alarak, tedavilerini yapıyoruz."DHA-Sağlık Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2020-10-30 09:34:04



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