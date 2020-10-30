Akçakale kırsalında yol çalışmaları

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kırsal mahallelerde de süren yol çalışmalarını inceledi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bulutlu Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Yalçınkaya, mahalle sakinleriyle sohbet edip, atılacak adımlarla ilgili yetkili birimlere talimat verdi. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, “Köy içlerinde de en büyük köylerimizden biri olan Bulutludayız. 5 kilometreye yakın köy için yolu stabilize yapılacak. Yolun yarısını geçtik inşallah önümüzdeki hafta tamamlayıp diğer köylere geçeceğiz. Bu köylerin maalesef bugüne kadar yolları, sokakları, alanları kötü bir durumdaydı. Temizlik noktasında çöp konteynerleri verdik. Çöpler mütemadiyen toplanıyor. Arkasından da köy içi yollarını da hallediyoruz. Bu noktada da gayretimizi sürdüreceğiz. Yılbaşında kadar inşallah Akçakale’nin bütün köylerini elden geçirmiş olacağız. Hizmetlerini tamamlayıp önümüzdeki bahara kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Yolları, bu çalışmaları ve hizmetleri bütün kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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