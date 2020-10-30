Unutulmaya yüz tutan oyunlar için üç boyutlu girişim

Şanlıurfa’da kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar, parklarda çizilen üç boyutlu çizgilerle yeniden oynanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğünün de girişimleriyle Turgut Özal Parkı’nda startı verilen çalışmalarda çocuklar için yeni oyun alanları oluşturan ekipler, yere çizilen üç boyutlu şekillerle parklarda oynayan çocukların vakitlerini artık daha eğlenceli bir şekilde geçirmelerine katkı sağlıyor. Pilot bölge olarak seçilen Turgut Özal Parkı’nda oluşturulan çizgisel üç boyutlu çalışmalarla Şanlıurfalı çocuklar geçmişte oynanan nostaljik oyunları tecrübe etme imkanı fırsatı buluyor.

Yaşadıkları mahallede kendileri için böyle bir çalışma yürütüldüğünü gören ve soluğu parkta alan çocuklar, yerlere çizilen şekiller üzerinde doyasıya oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.

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