Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şanlıurfa´da

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.
Diyarbakır´dan helikopter ile Şanlıurfa´ya gelen Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, 20´nci Zırhlı Tugay Komutanlığı´nda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş tarafından karşılandı. Daha sonra valiliğe ziyarete giden Orgeneral Arif Çetin´e, Vali Abdullah Erin hediye takdim etti.
Kentteki temaslarını sürdüren Çetin ve beraberindeki heyetin, Suriye sınırındaki birlikleri ziyaret edecekleri kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-10-30 13:21:59
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