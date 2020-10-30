Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şanlıurfa´da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Diyarbakır´dan helikopter ile Şanlıurfa´ya gelen Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, 20´nci Zırhlı Tugay Komutanlığı´nda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş tarafından karşılandı. Daha sonra valiliğe ziyarete giden Orgeneral Arif Çetin´e, Vali Abdullah Erin hediye takdim etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Çetin ve beraberindeki heyetin, Suriye sınırındaki birlikleri ziyaret edecekleri kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-10-30 13:21:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.