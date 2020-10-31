Şanlıurfa'da, 135 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir TIR'da 135 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunu üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine bir TIR´ı durdurdu. Özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, dorsenin gizli bölmelerinde 26 parça halinde 135 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-31 17:29:29
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