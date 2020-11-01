Haliliye temizlik filosunu güçlendiriyor

Haliliye Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 6 yeni aracı filosuna dahil etti. Araçların tanıtım törenine katılan Başkan Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak bölgenin temizlik filosu bakımından en güçlü belediyeler arasındayız” dedi.

Haliliye Belediyesi, daha temiz bir Haliliye için araç filosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 6 yeni araç Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın yoğun girişimleri sonucu temizlik filosuna kazandırıldı. Yeni araçların tanıtım programına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Tanıtım programında konuşan Başkan Canpolat, araçların tüm Haliliye halkına hayırlı olmasını dileyerek, “Haliliye Belediyesi olarak bölgenin temizlik filosu bakımından en güçlü belediyeler arasındayız. Belediyemiz yaklaşık 400 bin nüfus 150 bine yakın Suriyelilerle birlikte 550 bin civarında vatandaşımıza hizmet vermektedir. Bin 835 sokağımız bulvarlar ve ana arterler dahil olmak üzere sahada hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ancak gün geçtikçe yeni sokaklar yeni caddelerimizin ilave edilmesi ile birlikte ihtiyaç hasılı dahilinde araç filomuzu güçlendirmek adına çeşitli kurum ve kuruluşlara müracaat ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olsun Türkiye Belediyeler Birliği olsun. Şuan 6 araç ile birlikte temizlik işleri filomuzu güçlendirmiş bulunmaktayız. Daha ilerideki günlerde Haliliye Belediyesi olarak araç filomuzu güçlendirerek, daha temiz bir Haliliye, pırıl pırıl bir Haliliye haline getireceğiz” diye konuştu.

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