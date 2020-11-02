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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evi yanan yaşlı çift yeni evine kavuştu

İHA

Evi yanan yaşlı çift yeni evine kavuştu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden 3 ay önce evleri tamamen yanan ve dışarıda kalan çiftin yardımına AB Uyum Komisyon Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar yetişti. Masraflarının tamamı vekil tarafından karşılanan evin tamamlanmasıyla yaşlı çift yeni evine yerleşti.
Bölgede her kesim tarafından sevilen ve sayılan AB Uyum Komisyon Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Siverek ilçesine bağlı Narlıkaya Mahallesi'nde evleri yanan ve günlerce dışarda kalan yaşlı çiftin yardım çağrısına sessiz kalmadı. Gülpınar yaşlı çift için yeni bir evin yapılması talimatı vererek, masrafların tamamını üstlendi.
Evin sarp bir arazide olması ve araçların bölgeye yetişmemesi nedeniyle Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce evin yapılacağı yere önce yol açıldı ve stabilize döküldü. Yolun yapılması sonrasında evin temelleri kazılarak, kısa sürede ev tamamlandı. 2 artı 1 proje şeklinde yapılan evde, banyo, lavabo ve mutfak mevcut.

"Milletvekili Kasım Gülpınar’ı hiç görmedim"
Evinin tamamlanmasıyla yeni evine yerleşen Gelener çifti, evin yapılmasıyla ilgili tüm masrafları üstlenen Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti. Milletvekilini ömrü boyunca hiç görmediğini ve tanımadığını dile getiren Mehmet Gelener, "Yaklaşık 3 ay önce evim yandı, hayırseverlerden evimin yapılmasıyla ilgili yardım talebinde bulunmuştum, evimin yandığını duyan milletvekili yakını köye gelerek bizleri ziyaret etti, Milletvekilinin kendisini gönderdiğini söyleyerek evimi yapacağını bana illetti, sağ olsun evimi yaptı çok güzel bir eve kavuştum, Allah kendisinden razı olsun kendisini de evime davet ettim inşallah Milletvekilimizle yeni evimde tanışacağım, beni görmediği ve bilmediği halde evimin tüm masraflarını karşılaması bana gurur verdi’’ dedi.

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